Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха «Романтик». Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.