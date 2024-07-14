Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

«Огонь перекинулся на базы отдыха “Моряк”, “Романтик”, “Фрегат”. Людей оттуда эвакуировали заблаговременно», — говорится в заявлении.
В оперштабе добавили, что сейчас есть угроза распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо. Если его не удастся локализовать, не исключена эвакуация местных жителей.
В свою очередь, в МЧС уточнили, что на территории базы «Романтик» огнем охвачены уже 11 строений.
Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха «Голубая волна». Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.
В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха «Романтик». Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 51 гектара. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.