Истребитель Су-34 ударил трехтонной бомбой по пункту дислокации ВСУ

Российские военные применяют в военной операции на Украине в основном ФАБ и КАБ массой 500 и 1000 кг. В июне 2024 года ТАСС сообщил, что российские силы впервые применили ФАБ-3000, оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Украинские аналитики в разговоре с Forbes назвали российские планирующие бомбы «чудо-оружием».