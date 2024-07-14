Мелания Трамп назвала монстром совершившего покушение на ее мужа

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие». Сын пострадавшего политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.