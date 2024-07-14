Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3

В понедельник, 8 июля, ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3. Как уточнялось, российского военного летчика пытались завербовать через Telegram и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это ему предлагали три миллиона долларов и предоставление итальянского гражданства. При этом представитель Украины при общении с летчиком, пытаясь вынудить его пойти на сотрудничество, также угрожал членам его семьи.