Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» рассказал сам летчик, которого пытались завербовать.
«Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа. — Прим. ред.) принудительно, так сказать, “гуманным” способом устранить, то есть фактически убить», — подчеркнул он.
Летчик также отметил, что оперативная игра с украинскими спецслужбами длилась с октября 2023 года. Он отметил, что его торопили с угоном самолета, но не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.
В понедельник, 8 июля, ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3. Как уточнялось, российского военного летчика пытались завербовать через Telegram и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это ему предлагали три миллиона долларов и предоставление итальянского гражданства. При этом представитель Украины при общении с летчиком, пытаясь вынудить его пойти на сотрудничество, также угрожал членам его семьи.
Кроме того, сотрудник киевских спецслужб требовал поджечь авиатехнику и передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.
Пилот незамедлительно сообщил о попытке вербовки командованию, в результате чего контрразведчики провели оперативную игру и получили сведения, благодаря которым российские военные нанесли успешный удар по аэродрому ВСУ Озерное.