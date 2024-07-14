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Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе

КАИР, 14 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Источник: AP 2023

«Военно-морские силы, беспилотные и ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов — ред.) выполнили совместную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и беспилотников в Аденском заливе был нанесен удар по израильскому судну MSC UNIFIC», — говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.

Он также сообщил, что хуситы атаковали с помощью беспилотников ряд израильских военных целей в районе Эйлата на юге Израиля.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.