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При пожаре на базе отдыха в Дюрсо пострадал один человек

Источник: Российская газета

МЧС сообщило о первом пострадавшем во время сильнейшего пожара, который в настоящее время продолжается в районе хутора Дюрсо под Новороссийском.

По уточненной информации, на территории базы отдыха «Романтик» огнем были повреждены 11 строений.

Сухая растительность горела также на двух других базах отдыха, расположенных в окрестностях Дюрсо.

«Общая площадь лесного пожара сейчас составляет 62 гектара. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался», — рассказали в краевом экстренном ведомстве.

Проводится также оповещение жителей Дюрсо о возможной эвакуации: по-прежнему сохраняется опасность того, что огонь может время перекинуться на территорию хутора.

МЧС России на тушение пожара под Новороссийском дополнительно направило 50 человек.