При пожаре на базе отдыха в Дюрсо пострадал один человек

МЧС сообщило о первом пострадавшем во время сильнейшего пожара, который в настоящее время продолжается в районе хутора Дюрсо под Новороссийском.
По уточненной информации, на территории базы отдыха «Романтик» огнем были повреждены 11 строений.
Сухая растительность горела также на двух других базах отдыха, расположенных в окрестностях Дюрсо.
«Общая площадь лесного пожара сейчас составляет 62 гектара. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался», — рассказали в краевом экстренном ведомстве.
Проводится также оповещение жителей Дюрсо о возможной эвакуации: по-прежнему сохраняется опасность того, что огонь может время перекинуться на территорию хутора.
МЧС России на тушение пожара под Новороссийском дополнительно направило 50 человек.