Воюющим добровольцам из Сербии стали присваивать российское гражданство

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство сербу Александру Йокичу. Указ о принятии в гражданство РФ 21-летнего мужчины в конце прошлой недели был опубликован. В указе говорится, что в гражданство РФ переходит «Йокич Александр, родившийся 26 января 2003 года в Сербии».
Ранее сам Йокич рассказывал в видеообращении, что приехал на защиту Донбасса сразу после того как окончил школу в 2021 году. В ДНР он заключил контракт и начал служить в оперативно-боевом тактическом формировании «Каскад», состоящем из иностранных добровольцев.
По его словам, он принимал участие в боях за Мариуполь, был на Угледарском направлении, где получил ранение, награжден Георгиевским крестом IV и III степени, медалью за «За освобождение Мариуполя». Йокич подавал документы на получение российского гражданства четыре раза, но ему отказывали, поскольку он числился военнослужащим не России, а ДНР.
«Каскад» был расформирован в конце апреля, после чего иностранным добровольцам стала грозить депортация. В том числе и Александру, которого могли депортировать на родину в Сербию. А там его могли осудить на 25-летний срок по статье о наемничестве.
Кстати, Йокич далеко не единственный серб, который воюет за нашу страну.
По словам депутата Хинштейна, Госдума уже направила запросы для предоставления российского гражданства добровольцу из Сербии Стефану Крнетичу, который воюет на российской стороне в зоне спецоперации. «Мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну», — отметил он.
Депутат уточнил, что Крнетич в 2023 году получил ранение под Бахмутом, а через полгода подписал новый контракт. В марте этого года серб подал документы на получение российского гражданства. Но процесс застопорился.
В то же время в зоне СВО командиром одной из штурмовых рот служит боец с позывным Серб. Такой позывной он взял не случайно. О том, как он получил российское гражданство и подписал контракт на прохождение военной службы, Серб рассказал в опубликованном военными видео.
В Россию Борис, по его словам, приехал до начала специальной военной операции. Ему очень понравилось гостеприимство, традиции, культура нашего народа и в один прекрасный момент он решил остаться здесь навсегда.
«Получив российское гражданство, парень завел семью. Но когда началась спецоперация, не смог спокойно смотреть на зверство националистов, которые нещадно убивали мирных жителей в Одессе, Донецке и Луганске. Тогда не раздумывая он подписал контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и уехал защищать мирных жителей Донбасса», — рассказали в военном ведомстве.
«Когда мы жили в Югославии, были обстрелы западной коалиции НАТО. Нас бомбили всем, что есть. Единственными тогда на помощь народу пришли российские добровольцы. Русские помогали нам в то время», — вспоминает Серб.
Отмечается, что, отличившись в боях и зарекомендовав себя исключительно с положительной стороны, Борис стал командиром подразделения.
Серб имеет боевой опыт не только в зоне СВО, но и на Балканах, теперь он передает его своим подчиненным. Его подразделение считается лучшим среди штурмовых в Центральном военном округе. Они одни из первых заходили в Очеретино и Авдеевку.
Бойцы отзываются о своем командире только положительно, называя его старшим братом, а кто-то и вовсе «отцом».