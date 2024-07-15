В зоне СВО начали применять новый ударно-разведывательный дрон-гексакоптер МиС-35. Он сочетает в себе возможности трех винтокрылых беспилотников — небольших FPV, Mavic и более мощных, транспортных.
Напомним, что собой представляют дроны типа FPV и Mavic. Аббревиатура FPV образована от английского выражения first person view. Что означает «вид от первого лица». Как правило, в качестве беспилотников используются квадрокоптеры. В них установлены видеокамеры большого разрешения, сигнал от которых передается на специальные очки виртуальной реальности.
Отличие FPV-дрона от обычного в том, что оператор благодаря очкам виртуальной реальности и видео с беспилотника получает полное ощущение, что сам летит вместе с квадрокоптером. Он может «облетать» препятствия, «лететь» на минимально возможной высоте и наводить дрон в нужную точку. Хорошо подготовленный оператор способен многократно облетать выбранную цель в поисках наиболее уязвимого места и в итоге направлять свой дрон-камикадзе либо в приоткрытый люк бронемашины, либо прямо внутрь блиндажа. Сегодня FPV-дроны используются на линии боевого соприкосновения наиболее активно и нашими войсками, и противником.
Mavic — одна из марок беспилотников, выпускаемых китайской фирмой DJI. Характерен небольшими размерами и тем, что в него встроено множество датчиков, которые отслеживают местоположение, дистанцию до других объектов, уровень заряда аккумуляторов. Отличительная особенность дрона Mavic в том, что он складывается и в таком состоянии становится очень компактным, что позволяет переносить его, например, в фотосумке.
Среди транспортных дронов на слуху польский сельскохозяйственный аппарат, известный как «Баба-яга». Он достаточно мощный, может переносить до 15 кг полезной нагрузки, как правило, в виде сбрасываемых небольших бомб.
Создатели МиС-35 смогли объединить в одном аппарате лучшие качества перечисленных выше типов беспилотников.
Сообщается, что от Mavic взята стабилизированная камера, а также простота управления и возможность складывать дрон для удобства его транспортировки. В сложенном виде МиС-35 умещается в небольшом герметичном кейсе, для его транспортировки не требуется, к примеру, автотранспорт. От FPV — кроме прочего, работа на нестандартных частотах, поскольку стандартные частоты того же Mavic успешно глушатся противником. РЭБ-установки сейчас очень быстро адаптируются под новые частоты. Поэтому единственная возможность для разработчиков бороться со средствами РЭБ противника — это постоянно менять рабочую частоту. Разработчики МиС-35 с этой задачей пока справляются.
По размерам и грузоподъемности наш беспилотник уступает польскому. Сделано это специально. Конструкторам удалось подобрать малошумную винтомоторную группу. А «Бабу-ягу» из-за громкого звука двигателей при ее полете слышно на значительном удалении.
Создатели МиС-35 уточняют, что применение этого гексакоптера позволяет наносить точечные удары с более гарантированным результатом. «Баба-яга» несет две-три мины, МиС-35 — одну, но с большим шансом поражения цели. Важно учитывать, что не всем подразделениям нужна высокая грузоподъемность аппарата — многое зависит от тактики боевого применения. В определенных ситуациях лучше наносить точечные удары с высокой вероятностью поражения цели.
Также одним из главных преимуществ является наличие системы «Поводырь», благодаря которой МиС-35 может автономно выйти из зоны действия РЭБ по направлению точки взлета без использования спутниковой навигации.
Максимальная скорость полета МиС-35 — 63 км/ч. Время полета — 45 минут без полезной нагрузки, с грузом 3,5 кг — 32 минуты, с грузом 4,5 кг — 21 минуту.
Боевой радиус применения с полезной нагрузкой — 9 км.