В зоне СВО начали применять новый ударно-разведывательный дрон-гексакоптер МиС-35

Сообщается, что от Mavic взята стабилизированная камера, а также простота управления и возможность складывать дрон для удобства его транспортировки. В сложенном виде МиС-35 умещается в небольшом герметичном кейсе, для его транспортировки не требуется, к примеру, автотранспорт. От FPV — кроме прочего, работа на нестандартных частотах, поскольку стандартные частоты того же Mavic успешно глушатся противником. РЭБ-установки сейчас очень быстро адаптируются под новые частоты. Поэтому единственная возможность для разработчиков бороться со средствами РЭБ противника — это постоянно менять рабочую частоту. Разработчики МиС-35 с этой задачей пока справляются.