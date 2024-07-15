Осужденный президент ФСБ получил УДО за месяц до истечения срока

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Андрея Першина заняло у судьи Преображенского суда Москвы Валерия Чеботаря совсем немного времени. При этом шансы осужденного, который участвовал в судебном заседании лично, выйти на свободу раньше назначенного ему срока изначально выглядели неплохими. Дело в том, что против этого не возражала администрация столичного СИЗО № 5 («Водник»), где содержался фигурант, так и не доехавший до колонии после вынесения приговора в ноябре 2022 года. Кроме того, с учетом времени, проведенного под стражей во время следствия и суда, оставаться в неволе бывшему чекисту оставалось чуть больше месяца. В итоге оснований отклонить ходатайство осужденного об УДО суд не нашел, и тот вышел на свободу.