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Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 июля

На 17 километре дороги Магадан — Балаганное — Талон произошло ДТП. Погибла пассажирка автомобиля «Тойота Хариер». Водитель потерял контроль над управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчину госпитализировали с травмами.

Источник: РИА "Новости"

14 июля в Вяземском районе погиб мужчина на железнодорожном переезде. Он выехал на рельсы при работающей сигнализации и столкнулся с грузовым поездом. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Открылся после реконструкции оздоровительный лагерь имени Константина Заслонова в Вяземском, который примет 250 детей со всего Дальнего Востока. В лагере построены три новых корпуса и реконструированы два существующих, жилые помещения оборудованы новой мебелью и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Хозяйственная часть лагеря, включая столовую, была полностью обновлена. Для физического развития детей обустроена новая спортивная площадка с искусственным газоном.