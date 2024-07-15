Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 июля

14 июля в Вяземском районе погиб мужчина на железнодорожном переезде. Он выехал на рельсы при работающей сигнализации и столкнулся с грузовым поездом. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Открылся после реконструкции оздоровительный лагерь имени Константина Заслонова в Вяземском, который примет 250 детей со всего Дальнего Востока. В лагере построены три новых корпуса и реконструированы два существующих, жилые помещения оборудованы новой мебелью и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Хозяйственная часть лагеря, включая столовую, была полностью обновлена. Для физического развития детей обустроена новая спортивная площадка с искусственным газоном.