Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 июля

Открылся после реконструкции оздоровительный лагерь имени Константина Заслонова в Вяземском, который примет 250 детей со всего Дальнего Востока. В лагере построены три новых корпуса и реконструированы два существующих, жилые помещения оборудованы новой мебелью и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Хозяйственная часть лагеря, включая столовую, была полностью обновлена. Для физического развития детей обустроена новая спортивная площадка с искусственным газоном.