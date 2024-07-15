В Дальнереченске идут масштабные восстановительные работы после недавнего паводка

В Дальнереченске продолжаются работы по устранению последствий паводка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.
Сотрудники МЧС России и министерства ГОЧС Приморья активно помогают местному населению, уже обработав 870 адресов и высушив 189 домов. Более 80 тысяч квадратных метров ранее затопленных территорий были продезинфицированы, работы продолжаются.
Последствия наводнения: сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в Дальнереченске.
За прошедшие сутки в городе от воды освободились три частных дома и 15 приусадебных участков.
На данный момент в Дальнереченске все еще затоплены четыре приусадебных участка. В районе работает группировка спасателей, включающая 45 человек и 14 единиц техники, из которых 30 человек и 6 единиц техники предоставлены МЧС России.
Напомним, пострадавшим от наводнения жителям Дальнереченска в Приморье направлено почти 40 млн рублей. Работы по предотвращению последствий паводков начинаются там, где вода полностью ушла.