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В Дальнереченске идут масштабные восстановительные работы после недавнего паводка

Более 80 тысяч квадратных метров ранее затопленных территорий были продезинфицированы.

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В Дальнереченске продолжаются работы по устранению последствий паводка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.

Сотрудники МЧС России и министерства ГОЧС Приморья активно помогают местному населению, уже обработав 870 адресов и высушив 189 домов. Более 80 тысяч квадратных метров ранее затопленных территорий были продезинфицированы, работы продолжаются.

Последствия наводнения: сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в Дальнереченске.

За прошедшие сутки в городе от воды освободились три частных дома и 15 приусадебных участков.

На данный момент в Дальнереченске все еще затоплены четыре приусадебных участка. В районе работает группировка спасателей, включающая 45 человек и 14 единиц техники, из которых 30 человек и 6 единиц техники предоставлены МЧС России.

Напомним, пострадавшим от наводнения жителям Дальнереченска в Приморье направлено почти 40 млн рублей. Работы по предотвращению последствий паводков начинаются там, где вода полностью ушла.

МЧС