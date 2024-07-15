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Врезался в автобус с детьми: ДТП произошло в Приморье

В Приморье мужчина врезался в детский автобус с пассажирами.

Водитель Toyota Town Ace двигался со стороны Уссурийска к Владивостоку, в районе седьмого километра дороги «подъезд к поселку Раздольное» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. Внутри находились дети, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Установлено, что 47-летний водитель автобуса двигался из села Андреевка в Уссурийск. Внутри с детьми было двое сопровождающих взрослых. Пострадал виновник аварии, ему диагностировали травму головы. Остальные участники ДТП целы и здоровы.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Состояния алкогольного опьянения у рулевых не выявили, документы у всех в порядке.

Отметим, что 35-летний виновник аварии имеет стаж вождения 12 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2024 году он привлекался три раза. Штрафы оплачены. Водителя автобуса к административной ответственности за нарушения ПДД в 2024 году не привлекали.

По факту произошедшего проводится проверка.