Врезался в автобус с детьми: ДТП произошло в Приморье

Отметим, что 35-летний виновник аварии имеет стаж вождения 12 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2024 году он привлекался три раза. Штрафы оплачены. Водителя автобуса к административной ответственности за нарушения ПДД в 2024 году не привлекали.