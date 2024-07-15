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Медведь успешно поохотился в селе в Тайшетском районе

Очередной выход медведя к людям зафиксирован в селе Талая Тайшетского района, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, две ночи подряд хищник «приходил во дворы частных домов» с целью поохотиться.

«В ходе инцидента пострадал домашний скот местных жителей», — говорят полицейские. Уточняя, что в одном из подворий медведь задрал свинью.

Сейчас в Талой и окрестностях работает совместная группа оперативников, охотоведов и местной администрации. Её цель — «обеспечение безопасности граждан».

Напомним, нынешним летом медведи активно выходят к людям. Буквально несколько дней назад косолапый хищник навестил вахтовиков в Усть-Кутском районе.

По словам научного сотрудника «Заповедного Прибайкалья» Татьяны Десятовой, «люди сами приманивают хищников запахами вкусной еды».

флора и фауна