Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на ночной клуб в Приморье

Напомним, что в ночь на 13 июля неизвестные напали на ночной клуб Pazzle и не менее 4−5 раз выстрелили в сторону отдыхающих и в воздух. Причиной конфликта стал отказ пропускать молодых людей в клуб. Позже полиция и УФСБ задержали нескольких подозреваемых: 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова, 29-летнего Нахмеда Ибадова.