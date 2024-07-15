Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на ночной клуб в Приморье

Глава СК РФ поручил предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на ночной клуб в Андреевке. Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Напомним, что в ночь на 13 июля неизвестные напали на ночной клуб Pazzle и не менее 4−5 раз выстрелили в сторону отдыхающих и в воздух. Причиной конфликта стал отказ пропускать молодых людей в клуб. Позже полиция и УФСБ задержали нескольких подозреваемых: 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова, 29-летнего Нахмеда Ибадова.

Алекандр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Приморью Евгению Касьянникову доложить о ходе и результате расследования уголовного дела о хулиганстве с применением оружия.

СК