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Руководитель торговой компании не уплатил налоги на сумму 48 млн рублей в Приморье

Свои махинации подозреваемый проворачивал около двух лет.

Источник: РИА "Новости"

С января 2017 года по декабрь 2019 года руководитель компании, которая торговала твердым, жидким и газообразным топливом уклонился от уплаты налогов в Приморье. Общая сумма ущерба превысила 48 миллионов рублей, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

По версии следствия, обвиняемый имитировал взаимоотношения с девятью коммерческими организациями, чтобы уменьшить сумму налогов. Однако преступная деятельность вскрылась. Следователи потребовали возместить нанесенный ущерб. Они завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Подозреваемый долг погасил. Расследование продолжается.

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