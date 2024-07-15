Руководитель торговой компании не уплатил налоги на сумму 48 млн рублей в Приморье

С января 2017 года по декабрь 2019 года руководитель компании, которая торговала твердым, жидким и газообразным топливом уклонился от уплаты налогов в Приморье. Общая сумма ущерба превысила 48 миллионов рублей, передает «Комсомольская правда — Владивосток».