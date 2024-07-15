На трассе Алматы — Усть-Каменогорск погибла женщина

Инцидент произошел в 30 км в сторону города Алматы, где у края проезжей части стоял припаркованный автомобиль Lada Kalina с мужчиной внутри. С его слов, к автомобилю подошла женщина с просьбой отвезти ее домой. Мужчина ответил отказом, сославшись на пустой бензобак.
В свою очередь женщина предложила решение проблемы, сказав, что сходит на заправку, расположенную на противоположной стороне трассы. И она действительно пошла, а перебегая скоростную магистраль — едва не попала под колеса проезжающего мимо автомобиля.
Через некоторое время женщина стала возвращаться. Пройдя половину пути, перебравшись через разделительный отбойник, вышла на проезжую часть, где тут же попала под автомобиль Geely Emgrand, который двигался в сторону города Алматы.
Оказавшаяся на проезжей части в кромешной темноте она стала полной неожиданностью для водителя Geely. Избежать наезда ему не удалось. Удар был настолько сильный, что женщину отбросило на 40 метров вперед.
От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков. Со слов ее собеседника из автомобиля Lada Kalina, женщина была в алкогольном опьянении. Он сам также находился в нетрезвом состоянии. Мужчина полностью отрицал, что управлял автомобилем.
«Я только лишь охранял стоящий на трассе без бензина автомобиль», — пояснил он дознавателю.
Все обстоятельства данного происшествия выясняет дознаватель Алматинской области.