В Приморье агрессивный медведь убит на пороге частного дома

В Приморье произошел инцидент с медведем, которого пришлось застрелить после попыток проникнуть в жилой дом, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам местных жителей, в воскресенье, 15 июля, в селе Дальний Кут Красноармейского округа появился медведь. Сначала зверь напал на собаку во дворе одного из домов, а затем попытался прорваться в сам дом, ломая дверь. Тогда жители застрелили медведя прямо на крыльце.
В Центре «Амурский тигр» подтвердили, что граждане посчитали животное угрозой для жизни и убили медведя.
«Обстоятельства выясняются. Материалы от трупа отправлены на анализ на бешенство. Если в действительности медведь пытался проникнуть в дом, то это нетипично для животного», — добавили специалисты.
Напомним, в Приморье удар током стал причиной смерти тигра и гималайского медведя. Тигр загнал медведя на опору ЛЭП, которая не выдержала и рухнула. В результате оба животных получили сильный электрический.