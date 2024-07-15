В Приморье агрессивный медведь убит на пороге частного дома

По словам местных жителей, в воскресенье, 15 июля, в селе Дальний Кут Красноармейского округа появился медведь. Сначала зверь напал на собаку во дворе одного из домов, а затем попытался прорваться в сам дом, ломая дверь. Тогда жители застрелили медведя прямо на крыльце.