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В Иркутском районе погиб мотоциклист

Поздно вечером в субботу, 13 июля, в Иркутском районе в дорожной автоаварии погиб 54-летний мотоциклист, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГАИ Иркутска

Как рассказали в пресс-службе дорожной полиции, трагический инцидент произошёл на улице Молодёжной в селе Никольск.

«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла “Racer Panther 250” допустил наезд на животное (корову — прим.ред). В результате дорожной аварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажирка получила незначительные повреждения», — говорят в ГАИ, отмечая, что мотоцикл «не был зарегистрирован в установленном порядке».

Напомним, чуть меньше месяца назад 50-летний мотоциклист погиб в Боханском районе.