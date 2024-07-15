В Иркутском районе погиб мотоциклист

«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла “Racer Panther 250” допустил наезд на животное (корову — прим.ред). В результате дорожной аварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажирка получила незначительные повреждения», — говорят в ГАИ, отмечая, что мотоцикл «не был зарегистрирован в установленном порядке».