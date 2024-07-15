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В смертельной аварии под Канском погибли два человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правоохранители выяснят обстоятельства случившегося.

Источник: соцсети

Накануне утром в Канском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Так, водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал со стороны посёлка Филимоново в сторону Канска по трассе «Канск-Филимоново-Комарово».

По предварительным данным, на 13 км автодороги мужчина выехал на встречу, где столкнулся с автомобилем ЛУАЗ.

В результате аварии погибли 25-летний водитель и 38-летний пассажир ВАЗа. С травмами в больницу были доставлены 56-летний водитель и 67-летняя пассажирка ЛУАЗа.

Полицейские установят все обстоятельства ДТП, сообщает Госавтоинспекция по краю.