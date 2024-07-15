В смертельной аварии под Канском погибли два человека

Накануне утром в Канском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Так, водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал со стороны посёлка Филимоново в сторону Канска по трассе «Канск-Филимоново-Комарово».