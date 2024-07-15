МО сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск “Восток” применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения. На данном направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт. Расчеты FPV-дронов группировки войск “Восток” из Приморья наносят удары по противнику на времевском участке южнодонецкого направления. Поддерживают наступление, уничтожают противника в опорных пунктах, уничтожают технику, а также станции связи, РЭБ и другие. Высокоточные снаряды летят прямо в цель. Грамотная работа разведчиков позволила значительно продвинуться штурмовым подразделениям», — говорится в сообщении.