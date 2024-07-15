Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет «Града» ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Расчет установки РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» уничтожил скопление техники и пехоты ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” группировки войск “Центр” поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении», — сообщили в МО.

Артиллеристы работают при взаимодействии с расчетами БПЛА, которые ведут корректировку и объективный контроль поражения целей.

Также в ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.