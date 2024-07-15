Расчет «Града» ЦВО уничтожил технику и живую силу ВСУ под Авдеевкой

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” группировки войск “Центр” поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении», — сообщили в МО.
Артиллеристы работают при взаимодействии с расчетами БПЛА, которые ведут корректировку и объективный контроль поражения целей.
Также в ведомстве отметили, что особенностью боевой работы для военнослужащих в данном районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.