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18 человек пострадало в ДТП на дорогах Иркутска и района за семь дней

За неделю в Иркутском районе произошло 17 аварий.

Источник: Комсомольская правда

За последние семь дней на дорогах Иркутска и района произошло 17 аварий. В них получили травмы 18 человек, для одного ДТП закончилось летально. Об этом сообщили в Госавтоинспекции областного центра.

— Всего за минувшую неделю произошло 169 автоаварий и 314 транспортных средств повреждено, — поделились госавтоинспекторы.

Полицейские фиксировали 10 раз столкновения автомобилей. Также водители сбивали пешеходов, животных и велосипедистов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе в ДТП погиб 54-летний мотоциклист. Мужчина наехал на животное и от полученных травм скончался.