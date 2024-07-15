18 человек пострадало в ДТП на дорогах Иркутска и района за семь дней

За последние семь дней на дорогах Иркутска и района произошло 17 аварий. В них получили травмы 18 человек, для одного ДТП закончилось летально. Об этом сообщили в Госавтоинспекции областного центра.
— Всего за минувшую неделю произошло 169 автоаварий и 314 транспортных средств повреждено, — поделились госавтоинспекторы.
Полицейские фиксировали 10 раз столкновения автомобилей. Также водители сбивали пешеходов, животных и велосипедистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе в ДТП погиб 54-летний мотоциклист. Мужчина наехал на животное и от полученных травм скончался.