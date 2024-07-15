В Башкирии ночью на реке Белой перевернулся катамаран с людьми

«Все, кто был на катамаране, находились в спасательных жилетах, смогли самостоятельно доплыть до берега вниз по течению и добраться до ближайшего населенного пункта. После осмотра всех туристов медиками шесть человек были отпущены, одна женщина доставлена на осмотр в Бурзянскую ЦРБ в удовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.