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В Башкирии ночью на реке Белой перевернулся катамаран с людьми

Недалеко от деревни Миндигулово Бурзянского района ночью на реке Белой при сплаве группы из семи человек катамаран опрокинулся. Люди оказались в воде из-за сильного течения.

Для поисков перевернувшихся вслед за группой самостоятельно на моторной лодке направились два человека, но никого не нашли. Тогда к поискам подключились сотрудники МЧС России и спасатели госкомитета республики по ЧС.

«Все, кто был на катамаране, находились в спасательных жилетах, смогли самостоятельно доплыть до берега вниз по течению и добраться до ближайшего населенного пункта. После осмотра всех туристов медиками шесть человек были отпущены, одна женщина доставлена на осмотр в Бурзянскую ЦРБ в удовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В связи с повышением уровня и интенсивным пропуском вод по рекам на территории республики в ведомстве настоятельно рекомендуют ограничить выход на водные маршруты. Это может быть опасно.