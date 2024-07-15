В Хабаровске экс-глава СНТ похитил у дачников полмиллиона рублей

Когда в СНТ проходила ревизия, факт хищения средств был раскрыт. Всего обнаружилась недостача более 450 тысяч рублей — именно столько похитил фигурант для траты на свои нужды. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере».