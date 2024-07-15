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В Хабаровске экс-глава СНТ похитил у дачников полмиллиона рублей

Обвиняемый присваивал себе членские взносы на протяжении нескольких месяцев.

Источник: Freepik

В Хабаровске будут судить экс-главу садового товарищества за воровство членских взносов. Всего злоумышленник украл около полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Обвиняемый ранее занимал должность председателя СНТ «Энергомаш-2». С мая по август прошлого года он присваивал коллективные взносы, которые делали собственники дачных участков. Деньги мужчина переводил себе на расчётный счёт.

Когда в СНТ проходила ревизия, факт хищения средств был раскрыт. Всего обнаружилась недостача более 450 тысяч рублей — именно столько похитил фигурант для траты на свои нужды. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере».

«Дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.