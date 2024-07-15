Девять лесных пожаров продолжают бушевать в Хабаровском крае

«Обстановка находится под наблюдением. Возгорания продолжают происходить на севере региона, в зоне контроля. Причиной пожаров стали сухие грозы. Эти места очень труднодоступны, и добраться туда наземным транспортом практически невозможно. Согласно законодательству, в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесных пожаров превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен, допускается не тушить их в такой местности, если они не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики», — рассказал и. о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Таранов.