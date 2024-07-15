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Девять лесных пожаров продолжают бушевать в Хабаровском крае

Особый противопожарный режим действует в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае действует девять лесных пожаров на площади около четырех тысяч гектаров. В ликвидации четырех из них в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах задействованы более 80 человек, три единицы техники и три воздушных судна. По остальным пожарам принято решение КЧС о прекращении тушения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Обстановка находится под наблюдением. Возгорания продолжают происходить на севере региона, в зоне контроля. Причиной пожаров стали сухие грозы. Эти места очень труднодоступны, и добраться туда наземным транспортом практически невозможно. Согласно законодательству, в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесных пожаров превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен, допускается не тушить их в такой местности, если они не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики», — рассказал и. о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Таранов.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий использование огня в лесной полосе. За нарушение режима предусмотрены штрафы до миллиона рублей, а за намеренный поджог — до двух миллионов рублей.

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