За неделю в Красноярском крае утонули 12 человек

В Красноярском крае за неделю в водоёмах утонули 12 человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Например, только 8 жителей утонули за прошедшие выходные.
Напомним, что при купании в запрещённых местах можно попасть в водоворот, сильное течение, подводную яму. Кроме этого, можно запутаться в водорослях или получить травму от затонувших и острых предметов.
В местах, где купаться запрещено, нет постов спасателей, готовых оказать помощь и спасти вас в случае чего. Поэтому пользуйтесь пляжами и местами, специально отведёнными для купания.