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За неделю в Красноярском крае утонули 12 человек

В том числе в водоёме погиб ребёнок.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

В Красноярском крае за неделю в водоёмах утонули 12 человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Например, только 8 жителей утонули за прошедшие выходные.

Напомним, что при купании в запрещённых местах можно попасть в водоворот, сильное течение, подводную яму. Кроме этого, можно запутаться в водорослях или получить травму от затонувших и острых предметов.

В местах, где купаться запрещено, нет постов спасателей, готовых оказать помощь и спасти вас в случае чего. Поэтому пользуйтесь пляжами и местами, специально отведёнными для купания.

несчастный случай