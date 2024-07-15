Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Приморье

Малыш выпал из окна квартиры в доме на улице Гарнизонная в селе Занадворовка Приморского края. Ребенка госпитализировали, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Делом заинтересовалась прокуратура. Где находились родители ребенка — неизвестно. Надзорное ведомство оценит условия, в которых воспитывается и проживает ребенок, а также меры безопасности, которые применяют родители.
Проверку проведут сотрудники ПДН. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, не так давно четырехлетний ребенок упал с высоты пятого этажа в Дальнегорске. Он выжил, врачи оказывают ему медицинскую помощь.
Ранее «КП» писала о мужчине, который выпал и окна и разбился.