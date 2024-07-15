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Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Приморье

Он забрался на кухонный стол и не удержался на ногах.

Малыш выпал из окна квартиры в доме на улице Гарнизонная в селе Занадворовка Приморского края. Ребенка госпитализировали, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Делом заинтересовалась прокуратура. Где находились родители ребенка — неизвестно. Надзорное ведомство оценит условия, в которых воспитывается и проживает ребенок, а также меры безопасности, которые применяют родители.

Проверку проведут сотрудники ПДН. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, не так давно четырехлетний ребенок упал с высоты пятого этажа в Дальнегорске. Он выжил, врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Ранее «КП» писала о мужчине, который выпал и окна и разбился.