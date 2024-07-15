13 лесных пожаров потушили в Иркутской области за выходные

За выходные в Иркутской области было потушено 13 пожаров. Три из них были зафиксированы в заповедниках региона: в Витимском и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Накануне сражались с огнём 564 человека и 32 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 и четыре самолета. В общей сложности работа с воздуха велась 23 часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.