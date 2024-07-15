13 лесных пожаров потушили в Иркутской области за выходные

За выходные в Иркутской области было потушено 13 пожаров. Три из них были зафиксированы в заповедниках региона: в Витимском и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Накануне сражались с огнём 564 человека и 32 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 и четыре самолета. В общей сложности работа с воздуха велась 23 часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В локализованном состоянии на утро 15 июля перешло 15 ранее зарегистрированных лесных пожаров на общей площади 1118 гектаров: восемь — в Мамско-Чуйском районе, четыре — в Киренском, два — в Катангском и один — в Бодайбинском районах, — сообщают в правительстве.
На данный момент тушат еще девять пожаров, которые охватили более двух тысяч гектаров. Из них шесть находятся в Катангском районе, два в Бодайбинском и один в Мамско-Чуйском районе.