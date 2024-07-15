На мотоциклистов-эндуристов напали в горах Алматинской области

На кадрах, которые прислали в редакцию, видно, что агрессивно настроенный мужчина на лошади сначала бьет по голове одного из мотоциклистов, затем к нему присоединяются еще двое, которые начинают избивать байкера, повалив его на землю. У одного из нападавших в руке предмет, похожий на автомат Калашникова. При просмотре видео также слышен звук, похожий на выстрел.