На мотоциклистов-эндуристов напали в горах Алматинской области

«В районе Каскеленских гор было нападение чабанами на эндуристов, избиение и применение огнестрельного ружья. (…) Сейчас будут разбирательства, есть подозрение что дело могут замять, хотелось бы огласки», — написала читатель в редакцию агентства КазТАГ.
Она уточнила, что эндуристы обратились с заявлением в полицию алматинской области.
На кадрах, которые прислали в редакцию, видно, что агрессивно настроенный мужчина на лошади сначала бьет по голове одного из мотоциклистов, затем к нему присоединяются еще двое, которые начинают избивать байкера, повалив его на землю. У одного из нападавших в руке предмет, похожий на автомат Калашникова. При просмотре видео также слышен звук, похожий на выстрел.
«Добродушные мотоциклисты взбесили местного чабана из Карасайского района Алматинской области. После конфликта неожиданно появился вооруженный “Рэмбо” и в группе лиц с агрессивным чабаном избили одного из байкеров. Районные полицейские сообщают, что подозреваемые были оперативно установлены и скоро будут задержаны», — сообщает, в свою очередь, Telegram-канал Egov.Press.
Редакция КазТАГ обратилась за комментариями в пресс-службу департамента полиции (ДП) Алматинской области и к начальнику ДП Бауржану Аленову.