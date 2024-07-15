В доме стрелявшего в Трампа нашли «подозрительное» устройство

«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе “подозрительное устройство”, — говорится на сайте издания со ссылкой на заявление ФБР.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что в доме подозреваемого были найдены материалы для изготовления взрывчатки, а газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что в машине подозреваемого были обнаружены взрывные устройства.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.