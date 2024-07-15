Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем в Волгоградской области

Накануне около 23.09 рядом со станцией Эльтон Приволжской железной дороги легковушка выехала на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, расстояние было слишком маленьким, столкновения не удалось избежать.