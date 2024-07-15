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Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем в Волгоградской области

Причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Накануне около 23.09 рядом со станцией Эльтон Приволжской железной дороги легковушка выехала на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, расстояние было слишком маленьким, столкновения не удалось избежать.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Сотрудники локомотивной бригады не обращались за медпомощью, схода поезда нет. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.

Водителей призывают проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.