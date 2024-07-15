Какие действия привлекут успех и богатство? Зурхай от бурятского ламы на неделю с 15 по 21 июля 2024

День подходит для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно смело отправляться в путешествия, браться за любые начинания, готовиться к свадьбе, посещать кладбище и заниматься военными и судебными делами. Весьма полезны будут работы с землей, глиной, песком и прочими сыпучими материалами. Согласно зурхаю, это хорошо повлияет на пищеварительную систему. Посадка растений, уход за ними, приготовление лекарств (их покупка), домашних блюд и заготовок зарядят долголетием. Поход к парикмахеру сулит счастье.