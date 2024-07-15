Какие действия привлекут успех и богатство? Зурхай от бурятского ламы на неделю с 15 по 21 июля 2024

Зурхай на неделю с 15 по 21 июля 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. Он подсказывает буддистам благоприятные и неблагоприятные дни.
Зурхай на 15 июля, понедельник.
Первый день недели благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, переездов и путешествий, решением военных вопросов.
А вот приобретать обновки, браться за любые начинания, рыть колодцы, бурить скважины, посещать суд, ЗАГС и кладбище — не рекомендуется. Стрижка волос приведет к болезни, ослаблению слуха.
Понедельник удачно сложится у людей, которые родились в годы Овцы.
Зурхай на 16 июля, вторник.
Что можно делать во вторник? Заниматься животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, судебными и военными делами. Стрижка волос улучшит работу органов чувств.
Но лама настоятельно рекомендует отказаться от любых начинаний, путешествий, скачек, гонок, экстрима, заниматься свадебными и похоронными церемониями. Не стоит давать деньги и прочее в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование. Нельзя трогать заначку, сбережения и запасы, отложенные на черный день, снимать деньги со счета, а также оказывать материальную помощь.
— Если высадить растения, то вряд ли что-то вырастет в этот день. А если стелить кровлю, крышку или возводить печь — это приведет к беде.
Повезет людям, которые родились в годы Мыши, Змеи и Коня. А вот тем, кто появился на свет в годы Обезьяны придется очень трудно.
Зурхай на 17 июля, среда.
Среда — отличный день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправиться в путешествие, осуществить переезд, посетить кладбище. Стрижка волос обострит органы чувств.
Но не стоит браться за многие начинания, покупать изделия из шкуры, пуха и кожи, заниматься охотничьими делами и свадебной церемонией. Продажа коня и машины в этот день лишит удачи.
День сложится удачно у тех, кто родился в годы Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. А вот те, кто появился на свет в годы Змеи и Коня многое упустят.
Зурхай на 18 июля, четверг.
В этот день можно уверенно заниматься животноводством, растениеводством, культурой, наукой, судебными, военными и похоронными делами. Посадка растений и уход за ними будут полезны для нервной и психической систем.
— Но стоит отказаться от планов, если вы задумали в этот день рубить деревья, браться за любые начинания, отправляться в путешествие, приобретать бывшую в употреблении технику, одежду и обувь, посещать ЗАГС.
Это также неудачный день для торговли, бизнеса и сделок. Стрижка волос обострит болезнь или станет причиной бессонницы.
Повезет людям, родившимся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. А вот тех, кто родился в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки ожидают трудности.
Зурхай на 19 июля, пятница.
День подходит для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно смело отправляться в путешествия, браться за любые начинания, готовиться к свадьбе, посещать кладбище и заниматься военными и судебными делами. Весьма полезны будут работы с землей, глиной, песком и прочими сыпучими материалами. Согласно зурхаю, это хорошо повлияет на пищеварительную систему. Посадка растений, уход за ними, приготовление лекарств (их покупка), домашних блюд и заготовок зарядят долголетием. Поход к парикмахеру сулит счастье.
А вот возвращать в этот день долги, заниматься костоправством, покупать технику или домашних животных, отправляться на охоту — не рекомендуется. Скачки, гонки и прочий экстрим могут быть опасными для жизни и здоровья. Также нежелательно совершать крупные покупки, проводить детские мероприятия, обучать малышей чему-то новому. Сжигание мусора, пластика и любых пищевых отходов может привлечь порчу и болезни.
Фортуна улыбнется людям, родившимся в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы. Дела не пойдут у тех, кто родился в годы Тигра и Зайца.
Зурхай на 20 июля, суббота.
Благоприятный день для животноводства, занятий культурой, наукой, торговлей, путешествий, многих начинаний, подготовки к похоронным и свадебным церемониям. Крупные покупки — к большой выгоде и прибыли. Переезды принесут позитивные перемены и весомую удачу. Покупка и надевание обновок и украшений приведут к улучшению имиджа, усилению влияния и укреплению имени. Стрижка волос — к богатству.
Занятия растениеводством, земляные работы, продажа мяса, крови, сбоя, военные, охотничьи и судебные дела — крайне неблагоприятны. Также не стоит высаживать растения.
Люди, родившиеся в годы Коровы и Тигра обретут желаемое. А вот у тех, кто появился на свет в годы Мыши и Свиньи не сбудутся желания.
Зурхай на 21 июля, воскресенье.
Что можно делать в последний день недели? Заниматься животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, военными и судебными делать, отправляться в путешествия, заниматься благотворительностью. Приручение, дрессировка животных полезны для нервной и психической систем, впрочем, как и игры, контакты со всеми «братьями нашими меньшими». Оказание помощи отвратит нападки, обвинения, злые языки и неудачи. Стрижка волос — к благополучию. Посадка растений и уход за ними укрепят взаимоотношения, связи.
Но крайне не рекомендуется браться за любые начинания, закладывать фундамент, покупать что-то новое, заниматься брачными, охотничьими и похоронными делами.