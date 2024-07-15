Буря застигла детей на концертной площадке в лагере под Речицей. Погиб мальчик, шестеро пострадали

«Внезапно разбушевалась стихия, во время которой произошло стремительное падение нескольких деревьев. В это время на концертной площадке проходило развлекательное мероприятие для воспитанников лагеря. Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса», — сообщили в СК.



Как уточнили в Следственном комитете, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадали семь ребят. 13-летний мальчик скончался из-за полученных телесных повреждений. Травмированы еще шестеро отдыхающих детей 7−13 лет.



Все детали и обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.



Речицким РОСК проводится проверка. При этом особое внимание следователи уделяют причинам и условиям, приведшим к гибели подростка.