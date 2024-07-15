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Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 22 БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над Крымом, Брянской и Липецкой областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых — 15 над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью», — говорится в сообщении.