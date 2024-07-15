Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых — 15 над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью», — говорится в сообщении.