26-летний житель Новосибирской области погиб под колёсами поезда

Ночью в понедельник, 15 июня в Новосибирской области пассажирский поезд насмерть сбил 26-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.
По данным ведомства, инцидент произошёл на перегоне между железнодорожными станциями Каргат и Кокошино. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что машинист поезда заметил человека, который лежал в опасной близости от железнодорожного пути. Он подал сигнал повышенной громкости, однако мужчина не отреагировал.
Тогда машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, и избежать наезда не удалось.
Погибшим оказался 26-летний житель Каргата. Как сообщается, он заснул рядом с железнодорожными путями в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области за полгода поезда насмерть сбили 12 человек.