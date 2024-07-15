26-летний житель Новосибирской области погиб под колёсами поезда

По данным ведомства, инцидент произошёл на перегоне между железнодорожными станциями Каргат и Кокошино. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что машинист поезда заметил человека, который лежал в опасной близости от железнодорожного пути. Он подал сигнал повышенной громкости, однако мужчина не отреагировал.