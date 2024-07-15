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26-летний житель Новосибирской области погиб под колёсами поезда

Инцидент произошёл на перегоне между станциями Каргат и Кокошино.

Ночью в понедельник, 15 июня в Новосибирской области пассажирский поезд насмерть сбил 26-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.

По данным ведомства, инцидент произошёл на перегоне между железнодорожными станциями Каргат и Кокошино. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что машинист поезда заметил человека, который лежал в опасной близости от железнодорожного пути. Он подал сигнал повышенной громкости, однако мужчина не отреагировал.

Тогда машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, и избежать наезда не удалось.

Погибшим оказался 26-летний житель Каргата. Как сообщается, он заснул рядом с железнодорожными путями в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области за полгода поезда насмерть сбили 12 человек.

несчастный случай