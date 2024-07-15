10 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за прошедшую неделю

За семь дней в автоавариях на дорогах Иркутской области полсотни человек получили травмы, из них пять несовершеннолетние. Всего в период с 8 по 14 июля на территории региона произошло 47 автоаварий. Для 10 сибиряков они стали смертельными. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.