10 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за прошедшую неделю

За семь дней в автоавариях на дорогах Иркутской области полсотни человек получили травмы, из них пять несовершеннолетние. Всего в период с 8 по 14 июля на территории региона произошло 47 автоаварий. Для 10 сибиряков они стали смертельными. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
— В 18 случаях автомобилисты управляли транспортом, не имея водительских прав, трое из них ранее были их лишены. В пяти авариях автовладельцы были выпившими, — поделились инспекторы.
Чаще всего причинами аварий становилась неправильно выбранная скорость и постановка авто на дороге. Также ДТП происходили из-за выезда на встречку, нарушения последовательности проезда и выбора дистанции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в областном центре и районе произошло 17 автоаварий. В них пострадало 18 человек.