Почти 300 строений повреждены во время бури в Брестской области

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Почти 300 строений получили повреждения в воскресенье во время гроз, сопровождавшихся сильным ветром, в Брестской области, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
По данным ведомства на вечер воскресенья, на территории области повреждены средняя школа, детский сад и базовая школа, 31 строение сельскохозяйственного назначения, 115 жилых домов, 146 хозяйственных построек.
Пострадавших нет.
Также зафиксированы 23 случая падения деревьев. Работниками МЧС проводились работы по их распиловке и уборке.
Помимо того, по информации РУП «Брестэнерго» 14 июля с 6:00 до 21:00 обесточивалось 459 трансформаторных подстанций, было нарушено электроснабжение 37 населенных пунктов, 21 фермы.
Больше всего от стихии пострадали Малоритский, Кобринский, Барановичский, Пинский, Лунинецкий районы.
«️Более 70 бригад работают как на улицах населенных пунктов, так и в труднопроходимых лесных массивах области», — сообщили в «Брестэнерго».