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В Пермском крае спасатели вывели из леса двух заблудившихся женщин

Они пропали в районе села Зарубино.

Спасатели вывели из леса двух заблудившихся женщин в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

О том, что женщины потерялись в лесном массиве, стало известно около 12:33 14 июля. Дежурный ЕДДС сообщил спасателям о том, что две жительницы Прикамья заблудились в районе села Зарубино. На место были направлены сотрудники ГОР-6.

«По прибытию к месту вызова, спасатели начали поиски на аварийно-спасательном автомобиле с использованием светосигнальной громкоговорящей установки (СГУ) и в пешем порядке», — сообщает ведомство.

Женщины 1955 и 1960 года рождения были обнаружены в лесу спустя час поисков. Спасатели вывели их из леса и передали родственникам.