Житель Серова спас двух детей из пожара

В Свердловском городе Серове 45-летний местный житель Рустам Шакиров, работающий водителем Управления гражданской защиты Серовского городского округа пришел на помощь людям во время пожара. 11 июля мужчина увидел, как в дерево попала молния, а затем загорелся жилой дом по улице Землячки.
«Рустам достал огнетушитель и вошел в дом, где, по его словам, уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из них успел получить ожог. Сейчас здоровью детей ничто не угрожает», — рассказал на своей странице в «ВК» глава Серова Василий Сизиков.
Мэр отметил, что Рустам уже несколько лет он возглавляет Добровольную пожарную дружину и не считает свой поступок геройским.