Житель Серова спас двух детей из пожара

«Рустам достал огнетушитель и вошел в дом, где, по его словам, уже начал плавиться натяжной потолок. Он вывел двух детей на улицу, один из них успел получить ожог. Сейчас здоровью детей ничто не угрожает», — рассказал на своей странице в «ВК» глава Серова Василий Сизиков.