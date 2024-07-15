Очередная террористическая атака: над Крымом сбили шесть беспилотников

Напомним, 15 июля в Севастополе отразили атаку вражеских БПЛА. Обломки уничтоженного дрона упали в одно из частных домовладений на Фиоленте. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Власти Севастополя еще раз напоминают, что нельзя близко к фрагментам сбитых воздушных целей, а тем более брать их в руки.