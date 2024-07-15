Очередная террористическая атака: над Крымом сбили шесть беспилотников

В ночь на понедельник, 15 июля, средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.
Средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 22 дрона. Шесть беспилотников нейтрализовали над Крымом. Кроме того, 15 БПЛА уничтожили и перехватили над Брянской областью, еще один — над Липецкой.
Напомним, 15 июля в Севастополе отразили атаку вражеских БПЛА. Обломки уничтоженного дрона упали в одно из частных домовладений на Фиоленте. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Власти Севастополя еще раз напоминают, что нельзя близко к фрагментам сбитых воздушных целей, а тем более брать их в руки.