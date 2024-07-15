В Челябинске ликвидировали крупный пожар на предприятии

На место ЧП прибыли сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в помещениях отсутствовали рабочие пожарные гидранты, что осложняло задачу для огнеборцев. Сотрудникам ведомства пришлось применять метод подвоза воды.
Крупное возгорание сначала локализовали, не допустив распространение огня, а затем ликвидировали. Площадь пожара в здании цеха составила 400 квадратных метров.
В МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснять специалисты.