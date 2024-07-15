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Мошенники придумали новую схему обмана омичей с вовлечением пенсии

Аферисты обещают повышенные выплаты.

Источник: Om1.ru

В омском отделении Банка России рассказали о новой схеме мошенничества, которая распространяется среди пенсионеров. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и сообщают, что размер пенсии можно существенно увеличить за счёт якобы обнаруженного неучтённого стажа.

Затем собеседника приглашают на «консультацию» в МФЦ или отделение Соцфонда для оформления повышенной пенсии.

«По сценарию злоумышленников, для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения. На самом деле все эти данные нужны мошенникам, чтобы получить доступ к учетной записи человека на портале Госуслуги. Заполучив доступ к ней, они могут легко оформить на жертву кредиты и займы», — рассказывает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

В случае подобного звонка нужно положить трубку и не продолжать общение с мошенниками. Настоящие сотрудники Соцфонда никогда не запрашивают личные данные.