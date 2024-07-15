Мошенники придумали новую схему обмана омичей с вовлечением пенсии

«По сценарию злоумышленников, для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения. На самом деле все эти данные нужны мошенникам, чтобы получить доступ к учетной записи человека на портале Госуслуги. Заполучив доступ к ней, они могут легко оформить на жертву кредиты и займы», — рассказывает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.