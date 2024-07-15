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Минэнерго: без света остаются более 1200 населенных пунктов Беларуси

Из-за неблагоприятных погодных условий за минувшие сутки свет пропадал почти в двух тысячах населенных пунктов республики.

Источник: "Брестэнерго"

МИНСК, 15 июл — Sputnik. За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе «Минэнерго».

В основном отключения фиксировались в Гомельской и Могилевской областях.

В воскресенье республику захватил мощный грозовой фронт с ливнями и шквалистым ветром, порывы которого достигали 25−30 м/с, местами — градом. Стихия стала причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву, повреждению опор.

По данным ведомства, больше всего из-за непогоды пострадали Мозырский, Речицкий, Гомельский, Климовичский, Петриковский, Жлобинский, Быховский, Чериковский, Могилевский районы.

В устранении последствий непогоды было задействовано 322 аварийные бригады составом 805 человек и 327 единиц техники.

«Энергетики работают круглосуточно» — подчеркнули в «Минэнерго».

По данным на 7:00 понедельника, восстановительные работы продолжаются в 1263 населенных пунктах.

ЖКХ