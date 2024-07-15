Житель Башкирии ушел в лес за вениками и пропал

По предварительной информации, 83-летний мужчина ушел в лесной массив около 21 часа и по состоянию на 15 июля 06.00 не найден.
В 06.25 спасатели госкомитета РБ по ЧС приступили к поисково-спасательным работам. Поиски продолжаются.
В Башкирии вчера поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Ишимбае пожилой мужчина ушел за вениками в лес и не вернулся.
По предварительной информации, 83-летний мужчина ушел в лесной массив около 21 часа и по состоянию на 15 июля 06.00 не найден.
В 06.25 спасатели госкомитета РБ по ЧС приступили к поисково-спасательным работам. Поиски продолжаются.