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Житель Башкирии ушел в лес за вениками и пропал

В Башкирии вчера поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Ишимбае пожилой мужчина ушел за вениками в лес и не вернулся.

Источник: Башинформ

По предварительной информации, 83-летний мужчина ушел в лесной массив около 21 часа и по состоянию на 15 июля 06.00 не найден.

В 06.25 спасатели госкомитета РБ по ЧС приступили к поисково-спасательным работам. Поиски продолжаются.