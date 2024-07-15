Еще одного казахстанца экстрадировали из Грузии

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана экстрадировали из Грузии задержанного там в октябре 2023 года казахстанца.
По информации ведомства, злоумышленник, имея непогашенную судимость за разбой, в августе 2022 года в Темиртау, находясь в салоне автомашины, вступил в словесный конфликт со своей знакомой, в ходе которого нанес ей несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки. После подозреваемый вывел потерпевшую из автомашины на улицу и нанес ей еще два удара ножом в область подбородка, передает пресс-служба Генпрокуратуры.
Врачам удалось спасти потерпевшую в связи с своевременно оказанной медицинской помощью. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года он был задержан в Грузии. По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об его экстрадиции на Родину.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны, сообщает ведомство. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, отмечается в публикации.