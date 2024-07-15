Еще одного казахстанца экстрадировали из Грузии

По информации ведомства, злоумышленник, имея непогашенную судимость за разбой, в августе 2022 года в Темиртау, находясь в салоне автомашины, вступил в словесный конфликт со своей знакомой, в ходе которого нанес ей несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки. После подозреваемый вывел потерпевшую из автомашины на улицу и нанес ей еще два удара ножом в область подбородка, передает пресс-служба Генпрокуратуры.