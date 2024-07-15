«Мама выбегала, плакала»: годовалый ребенок выпал с четвертого этажа под Новосибирском

В Искитиме годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа. Информацию КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Ребенок жив. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в начале июля в Искитиме на улице Советской. Местные жители написали в соцсетях, что скорая быстро приехала на место ЧП и забрала пострадавшего малыша.
— Ребёнок вроде в коме. Выйдет он из неё или нет, неизвестно, — написала в соцсетях жительница Искитима.
По словам одной из очевидец, в момент ЧП ребенок находился дома с матерью.
— Я собственными глазами видела это. Мама малыша выбегала, плакала, — рассказала девушка.