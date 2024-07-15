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«Мама выбегала, плакала»: годовалый ребенок выпал с четвертого этажа под Новосибирском

Годовалый ребенок выжил после падения с четвертого этажа под Новосибирском.

В Искитиме годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа. Информацию КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Ребенок жив. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в начале июля в Искитиме на улице Советской. Местные жители написали в соцсетях, что скорая быстро приехала на место ЧП и забрала пострадавшего малыша.

— Ребёнок вроде в коме. Выйдет он из неё или нет, неизвестно, — написала в соцсетях жительница Искитима.

По словам одной из очевидец, в момент ЧП ребенок находился дома с матерью.

— Я собственными глазами видела это. Мама малыша выбегала, плакала, — рассказала девушка.

несчастный случай