В Андижанской области нашли тело девочки, утонувшей во время схода селя в Оше

Как сообщает МЧС Кыргызстана, его передали кыргызской стороне через пограничный пост «Достук».
Отметим, что в информации Узгидромета указывается, что возраст найденной девочки 10−12 лет.
Мощные селевые потоки, спровоцированные обильными ливнями, сошли на территорию города Ош 14 июля. В городе ввели режим ЧС.
Сообщается, что в ошском центре отдыха «Мол булак» сели унесли четырех отдыхающих, все они являются членами одной семьи.
Отметим, что в Андижанской области также наблюдались селевые паводки. В Ходжаабадском и Джалакудукском районах наводнение обрушило пешеходный мост, соединявший эти районы. В данном инциденте пострадавших нет.