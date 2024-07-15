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В Андижанской области нашли тело девочки, утонувшей во время схода селя в Оше

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В городе Шахрихане в Андижанской области нашли тело шестилетней девочки, унесенное селевым потоком в Ошской области Кыргызстана, передает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщает МЧС Кыргызстана, его передали кыргызской стороне через пограничный пост «Достук».

Отметим, что в информации Узгидромета указывается, что возраст найденной девочки 10−12 лет.

Мощные селевые потоки, спровоцированные обильными ливнями, сошли на территорию города Ош 14 июля. В городе ввели режим ЧС.

Сообщается, что в ошском центре отдыха «Мол булак» сели унесли четырех отдыхающих, все они являются членами одной семьи.

Отметим, что в Андижанской области также наблюдались селевые паводки. В Ходжаабадском и Джалакудукском районах наводнение обрушило пешеходный мост, соединявший эти районы. В данном инциденте пострадавших нет.

несчастный случай