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Пострадали свыше 100 деревьев: мэрия Челябинска оценила последствия сильного ливня

Ураган повалил в Челябинске 100 деревьев и затопил 100 дворов.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные на Челябинск обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. Ураган повалил по городу свыше 100 деревьев — такую цифру привел на аппаратном совещании в понедельник, 15 июля, вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Диспетчерам МБУ «ЭВИС» поступило 107 заявок от жителей о подтоплении, 95% — зоны частного сектора и внутриквартальных территорий. Максимально были привлечены бригады, все работали в особом режиме до позднего вечера. Есть заявки, которые будут отрабатываться в течение следующих суток, — сказал Андрей Ксензов.

Глава города Наталья Котова поручила довести до конца работу по местам подтоплений, подключив руководителей районных администраций, а также сосредоточиться на уборке упавших деревьев.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Челябинске выпало более половины месячной нормы осадков. На залитых улицах возникали заторы, а в Чурилово пожарным пришлось спасать водителя с крыши ушедшего под воду автомобиля.