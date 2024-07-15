Пострадали свыше 100 деревьев: мэрия Челябинска оценила последствия сильного ливня

— Диспетчерам МБУ «ЭВИС» поступило 107 заявок от жителей о подтоплении, 95% — зоны частного сектора и внутриквартальных территорий. Максимально были привлечены бригады, все работали в особом режиме до позднего вечера. Есть заявки, которые будут отрабатываться в течение следующих суток, — сказал Андрей Ксензов.