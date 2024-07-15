Пострадали свыше 100 деревьев: мэрия Челябинска оценила последствия сильного ливня

В минувшие выходные на Челябинск обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. Ураган повалил по городу свыше 100 деревьев — такую цифру привел на аппаратном совещании в понедельник, 15 июля, вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
— Диспетчерам МБУ «ЭВИС» поступило 107 заявок от жителей о подтоплении, 95% — зоны частного сектора и внутриквартальных территорий. Максимально были привлечены бригады, все работали в особом режиме до позднего вечера. Есть заявки, которые будут отрабатываться в течение следующих суток, — сказал Андрей Ксензов.
Глава города Наталья Котова поручила довести до конца работу по местам подтоплений, подключив руководителей районных администраций, а также сосредоточиться на уборке упавших деревьев.
Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Челябинске выпало более половины месячной нормы осадков. На залитых улицах возникали заторы, а в Чурилово пожарным пришлось спасать водителя с крыши ушедшего под воду автомобиля.