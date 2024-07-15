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В Ростове акробат на велосипеде сорвался с высоты во время циркового номера

Он, предположительно, получил серьёзные травмы.

Источник: РИА "Новости"

В Ростове акробат на велосипеде сорвался с высоты во время циркового номера. О происходящем сообщили очевидцы, которые наблюдали за представлением.

Со слов зрителей, трагедия произошла 14 июля. Во время выступления артист цирка Демидовых упал с большой высоты. Он выполнял трюк на велосипеде, однако не удержал равновесие. Очевидцы пояснили, что парень остался жив, но получил серьёзные травмы.

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало. Представители цирка написали на своих интернет-ресурсах, что о состоянии мужчины сообщат дополнительно.

По одной из версий, произошедшее могло стать частью шоу. Подобное уже было в Краснодаре 1 апреля 2024 года. Тогда похожий инцидент оказался неудачной шуткой артистов.

несчастный случай