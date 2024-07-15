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Омич на гидроцикле вылетел из воды и протаранил дерево

От страшного столкновения мужчина скончался.

Источник: Om1.ru

Трагедия случилась в воскресенье, 14 июля, в 21:30. На реке Омь около садоводческого товарищества «Дружба» на гидроцикле катался мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на берег и врезался в дерево.

От полученных травм омич скончался до прибытия скорой помощи. Погибшему было 36 лет.

«Чаще всего происшествия с маломерными судами происходят из-за нарушения скоростного режима, управления ими в нетрезвом виде, использования транспортных средств без спасательных жилетов и в местах купания людей», — прокомментировал трагедию начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области Семён Турков.

В МЧС напоминают, что в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации гидроциклы являются маломерными судами, а не средством развлечения.

МЧС